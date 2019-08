Tifones No. 9 y No. 10 se aproximan a Japón Por: Revista Latina | en: prevención desastres | el: 06.08.19 | Imprimir

El tifón No. 8 avanza por el mar al norte de Kyushu, pero es necesario prestar suficiente atención a los desastres por deslizamientos de tierra, vientos fuertes y olas altas. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el tifón No. 8 se encuentra en la costa norte de Kyushu, con fuertes vientos y olas altas alrededor de la parte norte de Kyushu. El tifón No. 8 avanza por el mar al norte de Kyushu, pero es necesario prestar suficiente atención a los desastres por deslizamientos de tierra, vientos fuertes y olas altas. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el tifón No. 8 se encuentra en la costa norte de Kyushu, con fuertes vientos y olas altas alrededor de la parte norte de Kyushu. Por otro lado, ayer 6 de agosto a las 3 9m. se formó el tifón No. 10 que se encuentra en el océano pacifico dirigiéndose a la zona sur de Japón. Además, se cree que Japón puede ser afectado por el fuerte tifón No. 9 que se encuentra al este de Filipinas que estaría llegando entre los días 8 y 9 a las islas de Sakishima en Okinawa. Las autoridades recomiendan a la población estar atenta a la información del tiempo y tomar precauciones.



delicious google myspace yahoo linkedin