Tifón No. 8 se aproxima a Japón causando lluvias desde Kyushyu hasta Tokai

El tifón No. 8 puede acercarse y aterrizar cerca de Kyushu a partir de la noche de hoy lunes 5. Las autoridades recomiendan tener en cuenta la información sobre el clima y hacer los preparativos en horas del día antes de que se acerque el tifón, ya que se espera que el clima se torne muy hostil en las regiones de Kyushu y Shikoku. El tifón tiene una presión central de 992 hectopascal, la velocidad máxima del viento cerca del centro es de 25 metros y la velocidad máxima instantánea del viento es de 35 metros. El tifón continuará desplazándose hacia el oeste en el sur de Japón, pasará por Kyushu entre la noche del hoy 5 y mañana 6, generando fuertes lluvias en diferentes regiones de Japón. La cantidad de lluvia que caerá en 24 horas a partir de la tarde de hoy 5 será de 200 mm a 300 mm en las regiones de Kyushu y Shikoku, y de 100 mm a 200 mm en Kinki y Tokai. Las autoridades recomiendan tomar en cuenta la información más reciente y realizar la preparación en las próximas horas de hoy 5 de agosto, antes de la llegada del tifón. Fuente: NHK



