TifÃ³n No. 3 puede causar lluvias extremadamente fuertes en las prÃ³ximas horas

Tifón No. 3 puede causar lluvias extremadamente fuertes en las próximas horas
28.06.19

La NHK informó a las 7 am de hoy vienes 28 de junio, que el tifón nº 3 aún se encuentra cercano a la región de Kanto, generando fuertes lluvias y vientos que se están haciendo más fuertes en la zona costera y en las islas Izu. La presión del aire central del tifón No. 3 es de 996 hectopascales, la velocidad máxima del viento es de 20 metros, la velocidad máxima instantánea del viento es de 30 metros y sus fuertes vientos de 15 metros o más, golpean hasta unos 280 km al lado sureste y 110 km al lado noroeste.

Además explican que es posible que las lluvias se vuelvan extremadamente violentas en las próximas horas por lo que es necesario tomar precaución con inundaciones especialmente. Se dijo además que en la zona costera de la región de Kanto, existe el riesgo de lluvias extremadamente intensas de hasta 50 mm por hora. Por su parte la Agencia Meteorológica de Japón advierte tomar precauciones contra las inundaciones, deslaves de tierras, desbordes de ríos, y exige una cuidadosa atención a las ráfagas intensas de vientos fuertes, olas altas, rayos y tornados. Fuente: NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190627/k10011971821000.html





