Tifón No. 17, nueva información Por: Revista Latina | en: prevención desastres | el: 20.09.19

A las 18:17 Hrs de hoy viernes 20 de septiembre la Agencia Meteorológica de Japón informó que el gran tifón No. 17 se está moviendo hacia el oeste en el sur de Okinawa, luego de acercarse a Okinawa mañana sábado 21, se estaría aproximando a Kyushu el domingo 22.

La presión central actual del tifón 17 es de 985 hectopascales, la velocidad máxima del viento es de 25 metros y la velocidad instantánea máxima del viento es de 35 metros.

El organismo informó además que se registrarán lluvias torrenciales para mañana sábado 21 y el domingo 22 en Okinawa y la zona sur de Kyushu. Asimismo, dijo que la zona de tormenta del tifón No. 17 se centrará mañana sábado 21 en Okinawa y en Kyushu el domingo, y se acercaría a la zona norte de Japón y Hokuriku entre el lunes 23 y martes 24. Fuente NHK





