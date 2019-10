Super tifón Hagibis pasaría por Japón este fin de semana Por: Revista Latina | en: prevención desastres | el: 10.10.19 | Imprimir

El tifón gran y potente No. 19 con categoría de "súper tifón", estaría llegando este sábado 12 de octubre a tierras niponas para pasar por las regiones de Kinki, Tokai y Kanto con una presión de 950 hectopascales, lo que lo convierten en un tifón que puede causar muchos daños especialmente en las regiones de Tokai y Kanto.

Este tifón se caracteriza por presentar un "rápido fortalecimiento", y cuya velocidad máxima del viento que alcanzan los 60 m/s, estaría llegando a amplias zonas de las regiones antes mencionadas a lo largo del fin de semana. Es importante tener en cuenta que a partir de vientos de 40 m/s una persona ya no puede sostenerse en pie, y que vientos de 60 m/s pueden voltear camiones y hacer que torres de metal colapsen.

Además se esperan fuertes vientos y lluvias para este sábado y domingo en las regiones antes mencionadas.



Según la Agencia Meteorológica de Japón, la presión central del tifón No. 19 era de 992 hectopascales el día 6, pero disminuyó a 915 hectopascales, 77 hectopascales en 24 horas. Este fenómeno en el que la presión central de un tifón cae alrededor de 40 hectopascales en 24 horas se llama "mejora rápida" y es una característica peculiar de los tifones poderosos. Al respecto, e l profesor Kazuhisa Tsuboki de la Universidad de Nagoya, quien está familiarizado con el mecanismo de los tifones, dijo que este tipo de fenómenos no se da con mucha frecuencia.

Se recomienda a la población estar atenta a la información del tiempo y tomar medidas de prevención tempranas. Les recomendamos leer el siguiente articulo http://latin-a.com/-qu-hacer-en-caso-de-tif-n-/ Fuente: ANN NEWS





