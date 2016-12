Racionamiento de Electricidad

Por: Revista Latina | en: Terremoto en Tohoku | el: 13.03.11 | Imprimir



Comunicado enviado por la Fundación Internacional de Kanagawa

En la region de Kanto, electricidad serah contatada a partir de 14 de marzo.

Provision de electricidad será parada por 3 horas diariamente entre 7am y 10 pm.

El corte de electricidad será ejecutado en todos los establecimientos, incluyendo companias o escuelas.



Queden preparados para la falta de energía.

Compren suficiente reserva de lampara, comida o agua.

Terremotos todavia pueden continuar.

Tomen medidas preventivas contra desastre y de seguridad.





Japan earthquake how to protect yourself (español y otros idiomas)

http://nip0.wordpress.com/about/ Revisen esta página tiene todas las recomendaciones necesarias en varios idiomasJapan earthquake how to protect yourself (español y otros idiomas)



a infokanagawa@k-i-a.or.jp indicando claramente el idioma en que desea recibir la información.

Fundacion Internacional de Kanagawa

infokanagawa@k-i-a.or.jp



Info Kanagawa es un servicio de enviar informaciones útiles regularmente a su celular en español, inglés, portugués y japonés, que se realizan en la prefectura de Kanagawa. Si desean recibir este servicio, se puede inscribirsea infokanagawa@k-i-a.or.jp indicando claramente el idioma en que desea recibir la información.Fundacion Internacional de Kanagawainfokanagawa@k-i-a.or.jp En la region de Kanto, electricidad serah contatada a partir de 14 de marzo.Provision de electricidad será parada por 3 horas diariamente entre 7am y 10 pm.El corte de electricidad será ejecutado en todos los establecimientos, incluyendo companias o escuelas.Queden preparados para la falta de energía.Compren suficiente reserva de lampara, comida o agua.Terremotos todavia pueden continuar.Tomen medidas preventivas contra desastre y de seguridad.