Osechi ryōri

El "Osechi ryōri” (おせち料理), este es el nombre que recibe la comida tradicional del año nuevo japonés (日本のお正月料理). Las familias más tradicionales las sirven en cajitas de madera de varios pisos con compartimientos conocidas como "jûbako” (重箱) en las que se colocan distintos alimentos que poseen un fuerte simbolismo y representan salud,prosperidad, suerte, etc. Entre los alimentos que se incluyen en Osechi ryōri está el Kobumaki (昆布巻き) que son algas enrolladas y significan alegría, felicidad, porque la palabra "kobu” se refiere al kobu de "yorokobu” (喜ぶ = alegrarse, ser feliz). Otro alimento es Namasu (なます) nabo japonés y zanahoria cortados en láminas finas y encurtidos. Significa: paz y tranquilidad.

Osechi ryōri es una comida muy práctica que tiene como fin permitir descansar durante los primeros días del año a las amas de casa, se preparan el último día del año y se puede comer fría durante los tres primeros días del año. Esta tradición surge porque en Japón las mujeres trabajan muy duro durante todo el año, es por esto que en año nuevo se dan un descanso y dejan preparados con anticipación los alimentos. Actualmente las mujeres ya no suelen preparar la comida de año nuevo ya que es muy fácil encontrar osechi ryōri en restaurantes, hoteles, o tiendas comerciales; por lo cual pueden realizar sus pedidos con anticipación y tener todo listo para el gran día de manera rápida y accesible.