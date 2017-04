NIHONGO: El reto de todos los inmigrantes

"Tenía 11 años cuando me di cuenta que mi abuela no sabía escribir ni leer, le pidieron que firmara un documento y apenas pudo dibujar las 5 letras que formaban su primer nombre; no conocía nada de su vida y no tenía derecho a criticarla, pero admito que sentí vergüenza y que ese instante se quedó grabado en mi memoria. Cómo da vueltas la vida, ahora vivo en Japón y creo que mucha gente piensa lo mismo cuando ve que no puedo escribir un kanji y que apenas escribo mi nombre en katakana. Mi obachan (abuela) era japonesa, imagino que al llegar al Perú no tuvo oportunidad ni tiempo de aprender el idioma local, tal vez pensó que su estadía sería corta y que regresaría a su país, pero eso nunca sucedió. Hace15 años vine a este país solo por un par de años, ahora tengo hijos en la primaria, una hipoteca y pocas ganas de retornar; pienso que ahora mis hijos deben pensar lo mismo que yo pensé de mi obachan. Esta reflexión viene a que hace unos días, en una conversación, descubrí que en algún momento los amigos de mis hijos se habían burlado de ellos por mi pésimo japonés; sé que mis hijos me quieren y entienden mis arduas jornadas de trabajo pero creo que en el fondo no pueden evitar sentir vergüenza al hablarme en público. Quiero que ellos sean perseverantes y luchen por sus sueños pero para eso debo darles el ejemplo, por ello desde hace un año estudio japonés 3 horas los fines de semana y entre los días de semana dedico 15 minutos a leer con ellos sus textos de la escuela. No tengo la fluidez de mis hijos, creo que me tomará buen tiempo aprender a escribir y leer pero no importa, por algo hay que empezar; lo mejor de todo es que comparto tiempo con ellos y nuestra comunicación va mejorando muchísimo. Ahora ellos se están esforzando por aprender español, idioma del que se avergonzaban y frente al cual han cambiado de actitud sin pedírselos”. "Tenía 11 años cuando me di cuenta que mi abuela no sabía escribir ni leer, le pidieron que firmara un documento y apenas pudo dibujar las 5 letras que formaban su primer nombre; no conocía nada de su vida y no tenía derecho a criticarla, pero admito que sentí vergüenza y que ese instante se quedó grabado en mi memoria. Cómo da vueltas la vida, ahora vivo en Japón y creo que mucha gente piensa lo mismo cuando ve que no puedo escribir un kanji y que apenas escribo mi nombre en katakana. Mi obachan (abuela) era japonesa, imagino que al llegar al Perú no tuvo oportunidad ni tiempo de aprender el idioma local, tal vez pensó que su estadía sería corta y que regresaría a su país, pero eso nunca sucedió. Hace15 años vine a este país solo por un par de años, ahora tengo hijos en la primaria, una hipoteca y pocas ganas de retornar; pienso que ahora mis hijos deben pensar lo mismo que yo pensé de mi obachan. Esta reflexión viene a que hace unos días, en una conversación, descubrí que en algún momento los amigos de mis hijos se habían burlado de ellos por mi pésimo japonés; sé que mis hijos me quieren y entienden mis arduas jornadas de trabajo pero creo que en el fondo no pueden evitar sentir vergüenza al hablarme en público. Quiero que ellos sean perseverantes y luchen por sus sueños pero para eso debo darles el ejemplo, por ello desde hace un año estudio japonés 3 horas los fines de semana y entre los días de semana dedico 15 minutos a leer con ellos sus textos de la escuela. No tengo la fluidez de mis hijos, creo que me tomará buen tiempo aprender a escribir y leer pero no importa, por algo hay que empezar; lo mejor de todo es que comparto tiempo con ellos y nuestra comunicación va mejorando muchísimo. Ahora ellos se están esforzando por aprender español, idioma del que se avergonzaban y frente al cual han cambiado de actitud sin pedírselos”.





Este es el testimonio recogido en una conversación con un padre latino, una reflexión que nos motivó a tocar este tema que consideramos de importancia para quienes han decidido establecerse en este país. Muchas personas, al preguntarles sobre el tema nos respondieron: "el japonés no me es necesario”, "no tengo tiempo”, "es muy difícil”, "el estado japonés me tiene que ayudar para estudiar”, "si los propios japoneses no saben kanji por qué tengo que estudiarlo”, etc. Puede que todo lo referido sea una excusa válida dependiendo de la situación de cada uno, sólo nosotros sabemos si estas respuestas son veraces o simples pretextos.





La tragedia del pasado 11 de marzo ha demostrado que la principal debilidad de nuestra comunidad ha sido el poco dominio del idioma japonés, una gran parte de nuestra comunidad entró en pánico por no saber exactamente lo que sucedía, de por sí las noticias eran confusas y el entenderlas a medias nos colocó en una situación mucho más vulnerable. Seguramente no ha sido la primera vez que nos hemos sentido impotentes y desprotegidos por no poder entender el idioma japonés, además son muchas las ocasiones en nuestra vida cotidiana en las que por no poder transmitir nuestros pensamientos y sentimientos o hacer respetar nuestros derechos, nos hemos sentido mal.





Creemos que de nada sirve lamentar que aunque llevamos más de 20, 15 o 2 años en este país aún no hayamos aprendido su idioma, simplemente hay que encontrar la forma de resolver el problema.









En esta parte les presentaremos las principales opciones, si mencionamos algunos nombres no es con ningún fin publicitario, es importantes que cada persona evalúe las alternativas y los presupuestos que mejor se ajusten a su necesidad y capacidad.









Clases gratuitas

Si navegamos por Internet podemos encontrar más de 1000 cursos y horarios de clases ofrecidas por grupos de voluntarios e instituciones en todo Japón. La ventaja principal de estos cursos es que son gratuitos o con costos muy bajos, además que los horarios son diversos; en muchos de ellos no se necesita ni siquiera comprar libros. Hay cursos para adultos y niños.

En las municipalidades o asociaciones internacionales de la ciudad donde residen pueden obtener información sobe ellos. En este enlace se encuentran la lista de casi todos estos cursos incluyendo los horarios http://u-biq.org/volunteermap.html El nivel o grado de cada curso depende mucho de la institución y los maestros con los que cuente. Es importante entender que estos cursos son realizados en la mayoría de los casos por voluntarios, hay que ser agradecidos con las personas que dedican parte de su tiempo para ayudarnos, seamos perseverantes y puntuales. Pueden haber cambios en los horarios, por favor consulten antes de asistir.Estas son solo algunas de las instituciones que dictan de manera gratuita cursos de japonés.Tokio:

Tokyo Nihongo Volunteer Network http://www.tnvn.jp/guide/

Itabashiku Nihongo Kyoshitsu. Telf. 03-3579-2015

Otaku Jitsuyo Nihongo Kyoshitsu. Telf. 03-3773-6284

Tokyo YMCA (Nishi waseda). Telf. 03-3202-0321 Kanagawa: Atsugi Nihongo Volunteer no Kai Telf. 046-225-2050 / 046-229-1198

Ebina Nihongo Kyoshitsu Sakurakai Telf. 046-268-2655 Aichi Higashi Betsuin Nihongo Kyoshitu (Nagoya) Telf. 052-331-9578

Aichi KokusaiPlaza Nihongo Kyoshitsu Telf. 052-961-7904

Konanshi Asociación Internacional Nihongo Kyoshitu. Telf. 0587-54-1111 Mie Tsu International Exchange Association. Telf. 059-229-3366

Yokkaichi city Gaikokujin notameno Nihongo Kyoshitsu. Telf. 0593-45-3286 Osaka Osaka Shikiji Nihongo Cener http://www.call-jsl.jp/kyositu/index.html

Abeno Nihongo Yomikaki Kyoshitsu (Abeno) Telf. 06-6208-9086

Creo Osaka Kita Shokyu Nihongo Kyoshitsu (Higashiyodogawa). Telf. 06-6320-6300 Kobe Kobe International Community Center http://www.kicc.jp/kicc/guide/jpclass/index.html

Nishiakashi Nihongo Kyoshitsu (Kakogawa) Telf. 078-923-0844 Shizuoka Gaikokujin no tameno nihongo Kyoshitsu Shimoda (Shimoda). Telf. 0558-23-5151

Fair Nihongo Kyoshitsu (Fujinomiya). Telf. 0544-22-1486



Sistema KUMON En Japón y en muchos países del mundo uno de los sistemas de apoyo a los estudiantes más conocidos es el Kumon, esta es una empresa privada que posee toda una red de locales en donde se brindan refuerzos para los cursos de lenguaje y matemáticas, además de enseñar inglés. Desde hace algunos años ofrece el curso de japonés con guías traducidas en portugués e inglés. Pueden encontrar información detallada en este enlace http://www.kumon.ne.jp/jpn/portuguese/index.html Tiene un costo de 8,400 yenes que se pagan de manera mensual; también tienen la opción de estudiar por correspondencia. El sistema Kumon refuerza sobre todo el tema de lecto-escritura de los Kanjis; en cada ciudad puede que hayan varios locales de Kumon, la mayoría de ellos cerca de las escuelas, pero no todos brindan este curso de japonés, es necesario verificar en la web y llamar para consultar.



Cursos de la YMCA La Asociación Cristiana de Jóvenes conocida por sus siglas en inglés YMCA (Young Men’s Christian Association) es un organismo internacional cuyas sedes distribuidas también por todo el archipiélago japonés ofrecen una diversidad de opciones para estudiar nihongo. La ventaja de esta institución es que presenta una currícula muy elaborada y los programas son muy variados. Hay opciones de clases por horas, programas de una sola vez por semana, de 3 veces por semana, cursos de 6 meses y el sistema de senmon gakko (*), dependiendo del curso los costos son variables, pero es una buena alternativa ya que hay locales en casi todas las prefecturas. Para recabar información es necesario buscar el YMCA por cada prefectura. En este enlace por ejemplo se detalla solo los locales en Kanagawa ken http://www.yokohamaymca.org / y no en todos está abierto el curso de japonés.



Institutos de idiomas particulares Actualmente existen más de 400 instituciones acreditadas para la enseñanza del idioma japonés, algunos son solo escuelas de idiomas, otros tienen la categoría de senmon gakko y también hay universidades con programas especiales de idiomas. Estos centros brindan cursos intensivos y programas a largo plazo, por lo general se necesita tiempo de lunes a viernes para asistir y los pagos se realizan de manera anual o semestral. La ventaja más importante es el avance significativo que resulta dedicarle tiempo a profundidad al estudio del idioma, además que de estar inscrito en el senmon gakko les proporciona descuento en los gastos de transporte. En esta web está el listado de las escuelas de idiomas en todo el país http://www.aikgroup.co.jp/j-school/english/index.htm El gran inconveniente para los latinoamericanos es el tiempo, los más jóvenes pueden alternar entre arubaitos y sus estudios, pero para una familia se hace un poco complicado asumir los costos y los horarios, una opción es ahorrar por unos meses y decidir si uno de los miembros de la pareja o familia se dedica uno o 2 años a estudiar, es una alternativa invirtiendo a futuro. Aquí les mencionamos solo algunos de estos centros y sus costos para que tengan una idea Tokio YMCA Tokyo Japanese Language School (*) Telf.: 03-3233-0615 Ingreso 70,000, costo anual 540,000 yenes.

Arc Academy Shinjuku School (Shinjuku) Telf.: 03-5337-0166 Ingreso 70,000, costo anual 680,000 yenes . Kanagawa International Education Culture Center Tokyo Education Specialty Institute (Kawasaki) Telf.: 044-246-5573 Ingreso 50,000, costo anual 540,000 yenes Aichi ECC Japanese Language Institute Nagoya School Telf.: 052-339-2977 Ingreso 50,000, costo anual 640,000 yenes.

The Nagoya YMCA School of Japanese Language Telf.: 052-951-5527 Ingreso 50,000, costo anual 540,000 yenes, otros 98,000 yenes. Mie Mie Japanese Language Insitute (Tsu) Telf.: 059-227-8222 Ingreso 100,000, costo anual 900,000 yenes.

Yokkaichi Japanese Language School Telf.: 059-352-1751 Ingreso 80,000, costo por 1 1/2 año 825,000 yenes, otros gastos 45,000 yenes. Osaka Osaka YMCA College (Umeda) Telf.: 06-6361-2955 Ingreso 80,000, costo anual 660,000 yenes.

Osaka Japanese Language School (Sakai) Telf.: 072-251-2139 Ingreso 60,000, costo anual 600,000 yenes. Kobe The Kobe YMCA College Japanese Department (Sucursales en: Kobe, Nishiku, Himeji, etc.) Telf. 078-241-7204 Ingreso 70,000, costo anual 700,000 yenes.



Curso ofrecidos por JICE (Hello WorK) El Centro de Cooperación Internacional del Japón (JICE), por consignación del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, viene ofreciendo en las ciudades con mayor concentración de trabajadores nikkeis cursos de capacitación del idioma japonés desde hace ya dos años y para este 2011 se ha renovado el presupuesto y el programa asignado, estos cursos se acceden por intermedio de la oficina pública de empleos "Hello Work”. Los cursos son casi en su totalidad gratuitos y pueden acceder a ellos no solo trabajadores desempleados sino también los que estén trabajando y deseen mejorar su japonés, en el 2010 se programaron en algunas ciudades en horarios nocturnos, además no solo se brindan cursos de japonés, sino que para los niveles más avanzados hay cursos como el de Home Helper o de mecánica, entre otros. Al cierre de esta edición, funcionarios de JICE nos informaron que aunque todavía no se había definido el programa para este nuevo año fiscal (abril 2011-marzo 2012) los cursos se seguirán impartiendo. Más detalles en el siguiente link: http://sv2.jice.org/jigyou/tabunka_s_course.htm Consulte siempre en la oficina del Hello Work, no todos los cursos aparecen en la web.



Cursos online Actualmente existen cursos virtuales, por medio del Internet puede tener acceso a clases dirigidas por maestros sin necesidad de salir de casa y ajustando el horario y frecuencia según su necesidad y presupuesto. Solo se necesita de un computador con acceso a Internet y una web cam. Aquí 3 enlaces que encontramos en la red, si navega un poco más puede encontrar otras opciones. http://www.j-os.com/payment.html http://learnjapanese.elanguageschool.net/ http://www.japonin.com/ Los costos de estos cursos son variables, depende de las horas que deseemos contratar.



Web y blogs gratuitos Nuestro colaborador el Ing. Yuri Suárez Nakasone de la sección de tecnología ha realizado una búsqueda de algunas páginas online a las que podemos acceder. La mayor ventaja es que son 100% gratuitas y podemos adecuar nuestros horarios al momento en que mejor nos convenga.

NHK http://www.nhk.or.jp/lesson/spanish/ De manera didáctica como una radionovela le permitirá aprender frases útiles. Puede escuchar el audio o descargar el mp3 a su computadora.

LEARN EXPERIMENT http://www.learnexperiment.com/ Esta página es una herramienta indispensable en la práctica del idioma, por medio de juegos de preguntas y respuestas puede practicar el uso de los silabarios y los kanjis.

KODOMO http://www.kids-points.com/ Página en japonés para descargar e imprimir fichas para practicar hiragana y katakana.

FUJIKO´S http://www.terra.es/personal/fujiko/index_es.htm Para aprender a escribir kanjis grado a grado, y poner a prueba lo aprendido mediante un test.

DICCIONARIO http://aulex.org/ja-es/ Diccionario que le permite traducir palabras de japonés a español y de español a japonés. Si lo que necesita es buscar el significado de un kanji seleccione "Índice de kanji”, que le permitirá buscar el kanji por el número de trazos.

GOOGLE http://translate.google.com/?hl=es#ja|es| Este es el traductor más usado en el mundo, aún es difícil hacer traducciones correctas pero ayuda mucho. Existe en el mercado una aplicación de Google llamada Google Translate para teléfonos Android, iPhones, iPod touch, y iPad. Necesita iOS 3.0 o mayor, que le permiten hablar o escribir en su teléfono móvil, esto será traducido y hablado a otro idioma. Puede descargar esta aplicación gratis en: http://itunes.apple.com/us/app/google-translate/id414706506?mt=8&ls=1 Vea un video de como funciona esta aplicación en el siguiente enlace: http://www.youtube.com/watch?v=aqen1T199so Si cuenta con un iPhone en la siguiente página encontrará una lista de algunas aplicaciones para aprender japonés: http://www.espaciojapon.com/foro/viewtopic.php?f=8&t=3503

Otras páginas de interés http://japoneando.com/ http://www.aprendejapones.com/ http://www2.gol.com/users/eduardo/japhispa/ http://escuchajapones.com/ http://japonesparatodos.blogspot.com/ http://arutaku.blogspot.com/



Recomendación final Cada persona y cada familia es un mundo y una realidad diferente, este artículo no busca criticar lo que dejamos de hacer sino presentar la infinidad de opciones que se tiene para estudiar japonés y valorar desde un punto de vista diferente, la importancia de perseverar en su estudio. No es fácil, eso lo sabemos todos, al inicio podemos sentir que no se avanza pero no es así, cualquier paso por pequeño que demos significa ir hacia delante. Podemos combinar una, dos o más alternativas que se presentan, por ejemplo inscribirse en el Kumon para reforzar la lecto-escritura y asistir a las clases de voluntarios para practicar gramática y conversación; podemos combinar los cursos online, etc. Para los padres que tienen hijos pequeños en la escuela primaria, ayudarlos con sus tareas es una buena forma de autoaprendizaje, en los primeros grados hay unas fichas de lectura para que el niño lea y los padres evalúen su lectura, por qué no realizar lo mismo para nosotros, no nos toma más de 10 minutos al día. El camino para sentirnos seguros y más integrados en este país está allí, solo nos toca aportar nuestra voluntad; Japón no solo necesita de nuestra solidaridad sino de nuestra completa integración.







ACTUALIZACIÓN:

Añadimos algunos enlaces más sobre cursos de japonés, por fervor revísenlos







Artículo escrito por Roxana A. Oshiro y Fabiola Oshiro

Publicado en la edición Nro. 31 de la Revista Latin-a, mayo del 2011







Información sobre cursos de japonés