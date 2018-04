home anterior siguiente

Me case en mi país, ¿Puedo divorciarme en Japón? Por: Revista Latina | en: Temas Migratorios | el: 19.03.18 | Imprimir

Divorcio en Japón: Básicamente existen 2 lugares donde se realizan los trámites: el MUNICIPIO y el JUZGADO DE FAMILIA. 1) Divorcio en un municipio de Japón: 1.- En el municipio: se deberá ir a la municipalidad y solicitar el formulario llamado RIKON TODOKE, después de rellenarlo con toda la información solicitada se presenta el formulario adicionando la documentación necesaria solicitada por el municipio. * Se recomienda verificar los requisitos en la municipalidad. * Este tipo de divorcio podría no ser válido para los registros de divorcio dentro del sistema peruano. *Existen casos en los que uno de los cónyuges puede realizar los trámites (se deberá consultar con el municipio de la ciudad en la que reside) 2) Divorcio en el Juzgado de Familia en Japón (Kateisaibansho): Existen varios tipos de tramite y cada uno de ellos tiene su propio sistema y requisitos previos.Básicamente se deberá presentar la demanda formalmente por escrito, existen formularios definidos para los diversos tipos de tramites a realizar.

Al realizar la demanda, notificará a su cónyuge sobre su solicitud de divorcio solicitándole su presencia en el juzgado, al presentarse ambos se iniciaran los trámites de divorcio mediante un proceso en el que se verificarán las causas y motivos por los que están solicitando el divorcio. Si ambos están de acuerdo, el proceso de divorcio podría durar un promedio de 3 meses o menos. Divorcios desde Japón realizados en Perú:

1) Por mutuo acuerdo: La rapidez de este tipo de trámites dependerá de diversos detalles tales como el lugar donde se realizó el matrimonio, tiempo de convivencia, si cuentan con hijos o bienes adquiridos dentro del matrimonio, etc.; en entre otros detalles. Requisitos básicos: 1.- Tener mínimo 2 años de convivencia. 2.- Ambos deberán estar de acuerdo en realizar el divorcio. 3.- Si existen hijos: · Se deberá fijar la tenencia de ellos. · Estar de acuerdo con el régimen de visitas. · Se deberá fijar la pensión por alimentos. 4.- Si existen bienes: · Se deberá estar de acuerdo con la división de bienes. Documentación básica necesaria: · Partida de matrimonio. · Copia actualizada de los DNI de los cónyuges. · Partida de nacimiento de los hijos menores. 2) Divorcio por causales: Según la legislación peruana existen 12 motivos por los cuales se puede demandar el divorcio. Divorcio por adulterio: Lamentablemente es muy común ver que es una de las mayores causas de divorcio es el adulterio, en estos casos el juez exige se "ACREDITE LA EXISTENCIA DEL MISMO ACTO SEXUAL FUERA DEL MATRIMONIO” lo cual es muy difícil probar, por lo cual, en estos casos, se podría demostrar mediante la existencia de un hijo fuera del matrimonio. ¿Cuáles son las causas de divorcio que recoge la ley en Perú? La Ley en Perú tiene como causales de divorcio: 1. El adulterio. 2. La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias. 3. El atentado contra la vida del cónyuge. 4. La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. 5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo. 6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347 del Código Civil de Perú. 8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. 9. La homosexualidad sobreviviente al matrimonio. 10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio. 11. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso judicial. 12. La separación de hecho de los cónyuges durante un período ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 335 del Código Civil de Perú. *Recuerde al realizar el trámite de divorcio, NO TODO TRAMITE DE DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO ES RÁPIDO, dependerá de varios detalles y circunstancias en la que se solicite. *Los trámites de divorcio realizados en Japón no siempre pueden ser válidos en nuestros países de residencia. Por: Lic. Marcos Nakashima Daikei Consulting Telf. 03-6868-4200 consultoria@daikeicorporation.co.jp



