La mayoría de edad en Japón (Seijin no ji) Por: Revista Latina | en: Japónica y Turismo | el: 09.01.17 | Imprimir

En Japón el segundo lunes de enero es feriado nacional (este año cae día 9), porque se celebra el día de la Mayoría de Edad (Seijin no hi). Y es que en este país al cumplir los 20 años una persona adquiere la mayoría de edad. En cada ciudad del país se realizan ceremonias para agasajar y felicitar a los jóvenes que cumplen 20 años. Asimismo, en los templos sintoístas (jinja) se realiza una ceremonia para recibir la bendición de Dios. Para participar en dichas ceremonias y tomarse fotos conmemorativas, debido a que se trata de un día muy especial, las chicas suelen vestir "kimono” (traje típico japones) y los chicos terno (traje), aunque algunos usan "jaorijakama” (traje típico japones de hombre) .

Al cumplir 20 años en Japón, una persona es considerada legalmente adulta adquiriendo derechos y obligaciones como ciudadano. A partir de esta edad se les permite votar, fumar y beber bebidas alcohólicas.

Feliz Día de la Mayoría de Edad a todos los jóvenes de nuestra comunidad que este enero se convertirán en adultos. Cabe mencionar que esta celebración se oficializó en 1948 y hasta 1999 se conmemoraba el 15 de enero , desde el año 2000 se trasladó al segundo lunes de enero porque se dió la ley llamada " Happy Monday " que establece que los festivos deben ser días lunes para logar fines de semana largos. Modelo: Connie Vigo

