KOYO HOKEN: Seguro de empleo

Es un sistema de coberturas para empleados en situación de desempleo cuya finalidad es cubrir las necesidades económicas ante la no existencia de un salario a fin de promover y facilitar la reubicación laboral. Es un sistema de coberturas para empleados en situación de desempleo cuya finalidad es cubrir las necesidades económicas ante la no existencia de un salario a fin de promover y facilitar la reubicación laboral.

¿Quiénes pueden acceder? Todo trabajador que cumpla con estos requisitos: 1. Jornada laboral equivalente a más de 20 horas semanales. 2. Contrato de empleo de más de 31 días, excepto los casos en los que el tiempo sea menor.

Inscripción La empresa se encarga del trámite debiendo proporcionar a los empleados un aviso de obtención de este seguro (Koyo hoken hihokensha shikaku shutoku nado kakunin tsuchisho) o la tarjeta de seguro de empleo (Koyo hoken hihokensha shou). Si existe la posibilidad de que la empresa no haya hecho el trámite, el empleado puede averiguar recurriendo a la oficina de Hello work más cercana sobre si le corresponde o no ser inscrito en este seguro. Aunque no esté inscrito, existen casos en los que puede realizarse inscripción retroactiva. Atención: En el caso de los empleados que han firmado contrato de trabajo por 1 día o menos de 30 días, existe la posibilidad de inscribirse al Seguro de Empleo por Día (Hiyatoi rodo hihokensha).

Trámites para recibir la cobertura Los asegurados, al quedar desempleados, deben realizar actividades para la búsqueda de un nuevo empleo recibiendo consultas e información en las oficinas de Hello Work. El seguro de empleo (Koyo Hoken) ofrece el subsidio de desempleo (sitsugyo kyufukin) a fin de que el asegurado pueda dedicarse a la búsqueda de un nuevo empleo. Nota: Hasta ahora, ha sido común usar la palabra shitsugyo hoken (seguro de desempleo). Pero según la página Web del Ministerio de Bienestar y Trabajo, el nombre de este seguro es Koyo Hoken (seguro de empleo) el mismo que, al ser aplicado a los asegurados desempleados cambia de nombre a shitsugyo kyufukin (subsidio por desempleo).

1. Al quedar desempleado (Rishoku): Antes de dejar el trabajo consulte con la empresa sobre los siguientes documentos: - Tarjeta del seguro de empleo (Koyohoken Hihokensha sho)

- Boleta de pérdida del empleo (Koyo hoken hihokensha rishoku hyou) que la empresa le debe otorgar después de dejar el empleo. En caso de que la empresa no le emita la boleta, consulte con Hello Work.

2. Para hacer efectiva la cobertura (Jukyu shikaku kettei): Acudir a Hello Work y registrar la búsqueda de empleo. Se necesitan los siguientes documentos: - Tarjeta de seguro de empleo (Koyohoken Hihokensha show)

- Boleta de pérdida del empleo (Koyo hoken hihokensha rishoku hyou)

- Documento de identicficación que tenga su foto y su dirección (licencia de conducir, etc.)

- 2 fotos (3cm x 2.5cm, frente, tomada no con más de 3 meses de anterioridad)

- Sello personal (inkan), en caso de tenerlo.

- Libreta de ahorro del banco o correo postal a su nombre.

Para recibir la cobertura de este seguro, debe cumplir los siguientes requisitos: a) El interesado debe acudir a Hello Work, solicitar un empleo y tener la intención de trabajar. No puede recibir la cobertura la persona que: - Está impedido de trabajar por enfermedad o lesión.

- Está impedido de trabajar por embarazo, dar a luz o cuidar hijos, o se casó y quiere dedicarse al trabajo de la casa.

- Desea recibir la cobertura después de estar en edad de jubilarse, etc.

b) Está asegurado desde hace más de 12 meses en los últimos dos años. En el caso de las personas que tienen Elegibilidad Especial (Tokutei jukyu shikakusha), o Desempleados por razones específicas (Tokutei riyu rishokusha); deben estar asegurados por más de 6 meses durante un año. 1. Elegibilidad especial (Tokutei jukyu shikakusha): a) Desempleados por la quiebra de la empresa (incluye quiebra, cierre de la oficina, trasladado a un lugar lejano, etc.) b) Desempleados por despido (incluye el caso de dejar el trabajo por razones no justas como: las condiciones no son las del contrato, no ha habido el pago de salario adecuado por 2 meses, el salario ha sido reducido a menos de 85 %, exceso de horas de trabajo, etc. ) 2. Desempleados por razones específicas (Tokutei riyu rishokusha):a) No haber renovación de contrato.b) Dejar el empleo por razones personales como: problema físico, embarazo, crianza del bebé (en el caso de parto, no olvide hacer el trámite de prolongación de la cobertura), cuidar a familiares, mudanza, cambio de dirección de la oficina, etc.

3. Orientación para recibir el seguro (Jukyu setsumeikai): Le explicarán sobre cómo recibir el seguro de empleo, etc. Este día obtendrán el Certificado del seguro de empleo (Koyo hoken jukyu shikaku sha shou) y el Certificado de declaración de desempleo (Shitsugyo nintei shinkoku sho). Le informarán la primera fecha de reconocimiento de desempleo (Shitsugyo nintei bi).

4. Búsqueda de empleo (Kyushoku katsudo): Hasta el día de reconocimiento de desempleo, debe hacer actividades para buscar un nuevo empleo en Hello Work, por lo menos más de dos hasta el siguiente reconocimiento, asistir a los seminarios de ayuda para conseguir empleo, aplicar para un examen de algún certificado útil para conseguir empleo, etc.

*En caso de dejar su empleo por su voluntad, deberá esperar 3 meses para empezar a recibir la cobertura. En este plazo debe por lo menos realizar 3 veces actividad para la búsqueda de empleo.

*Una vez hecha la solicitud, recibirá respuesta en el transcurso de los primeros 7 días.

5. Confirmación de desempleo (Shitsugyo no nintei): Debe acudir cada 4 semanas (fechas definidas) a Hello Work.

6. Pago del seguro (Jukyu): El pago es depositado en la cuenta del banco dentro de los 5 días a partir del reconocimiento de desempleo. La asignación diaria básica (Kihon teate nichigaku) se calcula en base al sueldo de los últimos seis meses (excluyendo bonificación, etc.) La asignación diaria básica tiene límite dependiendo de la edad (Va desde los 90 días hasta los 360 días dependiendo de la edad y el tiempo de aportación). Consulte en la oficina del Hello Work el tiempo que le corresponde.

En caso de cobro ilícito de las coberturas En caso de recibir este subsidio en forma irregular o fraudulenta, la cobertura será cortada inmediatamente debiendose realizar la devolución al doble del monto total recibido hasta el momento. Ejemplos de cobro ilícito: Informar en su Certificado de declaración de desempleo una actividad de busca de empleo que no ha realizado. No informar en su Certificado de declaración de desempleo que paralelamente está trabajando (incluyendo empleos de tiempo corto).

