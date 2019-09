Inauguran en Kobe exposición fotográfica por los 120 años de la migración japonesa al Perú Por: Revista Latina | en: eventos | el: 11.09.19 | Imprimir

Como parte de las celebraciones por el 120°aniversario de la inmigración japonesa al Perú, el Consulado General del Perú en Nagoya. 在名古屋ペルー共和国総領事館, inauguró la exposición fotográfica "Bajo un mismo sol”.

La exposición inaugurada el pasado viernes 6 de setiembre es exhibida en el Kobe Shiritsu Kaigai Ijyu to Bunka no Koryu Centa (Museo de la Migración e Intercambio Cultural de Kobe) está compuesta por 38 imágenes que cuentan la historia del proceso migratorio y de adaptación de los primeros migrantes japoneses al Perú.

La ceremonia de inauguración que contó con la presencia de autoridades japonesas de la ciudad de Kobe y de la prefectura de Hyogo, se inició con las palabras de agradecimiento del Cónsul General del Perú en Nagoya, Sr. Antonio Miranda Sisniegas quien resaltó cómo la presencia de los inmigrantes japoneses en el Perú ha permitido estrechar los lazos entre su país y el Japón. Inmediatamente se procedió al corte de cinta por parte del Cónsul General del Perú en Nagoya y los directores de las organizaciones co-organizadoras.

Tras un recorrido por la exposición, los asistentes fueron invitados a parar a otro ambiente donde pudieron disfrutar de una amena reunión viendo demostraciones de danzas peruanas como marinera norteña a cargo del Campeón de marinera norteña 2019 Ricardo Martín Manosalva Jancachagua y SM Mayumi I del Club Libertad Trujillo Filial Osaka y huaylas a cargo de los espsos Wendy y Victor Chanduví del Taller de danzas "Este es mi Perú", escuchar música peruana en vivo a cargo de la agrupación "Hunwoo Kim y sus Amigos", y degustar deliciosos bocadillos y bebidas de la gastronomía peruana.

La exposición que podrá ser visitada hasta el sábado 5 de octubre, ha sido co-organizada por el Consulado General del Perú en Nagoya, la Asociación Peruana de Estudiantes y Ex Alumnos en Japón, la organización Comunidad Latina Hyogo, la APJ- Asociación Peruano Japonesa Japonesa, y la Asociación Nippaku. Y contó con el auspicio de la cooperativa nikkei Aelucoop Japón.



Datos de la exposición: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "BAJO UN MISMO SOL” - 120 ANIVERSARIO DE LA INMIGRACIÓN JAPONESA AL PERÚ "Bajo un mismo sol” es una exposición que presentará una serie de fotografías sobre los 120 años de la inmigración japonesa al Perú mostrando cómo se dio el proceso migratorio, cuáles fueron sus estrategias para adaptarse a un medio diferente al que provenían, y cómo su presencia sirvió para estrechar la relación entre dos países lejanos.

Período: Del 7 de septiembre al 05 de Otubre del 2019. Ingreso: Gratuito Horario: De martes a domingo de 10:00 am - 5:00 pm (el ingreso es permitido hasta las 4:30 pm.) Los lunes está cerrado, pero si es lunes feriado estará abierto y el descanso será el martes. Lugar: Centro de Migración Extranjera e Intercambio Cultural de Kobe- Museo de la Migración (Dirección: 19-19-19, Yamamoto-dori, Chuo-ku, Kobe, 〒650-0003)





