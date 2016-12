Iluminaciones en Kansai

Por: Revista Latina | en: Actualidad | el: 20.12.16 | Imprimir



Osaka Osaka Osaka Hikari no Runesansu 2016 (OSAKA光のルネサンス2016) Lugar: Municipalidad de Osaka hasta Nakanoshima Koen Periodo: Hasta el 25 de diciembre 2016. Hora: 5 a 10 pm Este año también se proyectarán imágenes en las paredes del Chuo Kokaido, Teatro Municipal. El año pasado unas 2 720,000 personas asistieron a este maravilloso espectáculo. Midosuji Ilumination 2016 (御堂筋イルミネーション2016) Lugar: Midosuji (Desde el cruce mae Hanshin kosaten hasta Namba nichi guchi kosaten) Período:Hasta el 9 de enero de 2017. Horario: 17:00 a 23:00 Hrs. Es la iluminación en Midosuji, la avenida símbolo de Osaka

Universal Wonder Chirstams (ユニバーサル・ワンダー・クリスマス) Lugar: Universal Studio Japan Período: Hasta el 9 de enero 2017 Es la última oportunidad para ver el árbol de navidad que por su cantidad de luces ha obtenido los ultimo 5 años a los record Guiness Kyoto Kyoto Irumieru 2016 (京都イルミエール2016) Lugar: Kyoto Fu, Nantan shi, Sonobe cho, rurike onsen ubicado en Pote Pote Park Período:Hasta el 9 abril 2017. Horario: Desde la puesta del sol hasta las 9:30 pm Este es el quinto año de esta iluminación denominada la más grande de Kansai. 1 millón de luces que reflejan imágenes entre lo antiguo y lo moderno.

Kyoto eki biru Kurisumasu iluminetion 2016 (京都駅ビルクリスマスイルミネーション2016) Lugar:Kyoto eki biru Período:Hasta el 28 de febrero de 2017 Horario: 5 a 10 pm Un árbol de Navidad de 22 metros con 120,000 luces. Este año el motivo está inspirado en el 20 vo aniversario la hermandad de las ciudades de Kyoto y Praha (capital de la República Checa) Lightscape in Rokko ~ Winter Version ~ Lugar: Rokko garden terasu, sisen taikan tenbodai rokko shidare Período:Hasta el 9 de enero 2017. Horario: 17:00-21:00 Utilizando luces LED se hace una bella iluminación

Wakayama Porto Yoropa Jumbo Christmas tree (ポルトヨーロッパジャンボクリスマスツリー) Lugar:Wakayama Marina City Porto Yoropa Nai Período:Hasta el 25 de diciembre 2016. Horario: 16:30 a 20:00 Hrs, descanso martes Inspirado en las ciudades mediterráneas, este año también decoración de árboles de Navidad y luces. imagen internet