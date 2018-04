El Certificado de Elegibilidad no es visa Por: Revista Latina | en: Temas Migratorios | el: 05.04.18 | Imprimir

En el idioma japonés se dice zairyū shikaku nintei shōmeisho (在留資格認定証明書), y significa " En el idioma japonés se dice zairyū shikaku nintei shōmeisho (在留資格認定証明書), y significa " certificado de elegibilidad para el estatus de residencia”. Dentro del sistema de leyes migratorio japonés, existen más de 30 tipos de permisos de estadía o estatus (visas). Al usted recibir el certificado de elegibilidad por parte de la oficina de inmigración japonesa, no le están otorgando el permiso de residencia, lo que está sucediendo realmente es que el Ministerio de Justicia, mediante las leyes migratorias actuales ha verificado que su solicitud se inscribe dentro de uno de los estatus de residencia actualmente otorgados por la oficina de inmigración. Como ejemplo de estos permisos de residencia, los más comunes serían los visados con las que cuentas las personas descendientes o relacionados legalmente con una persona residente en Japón. Teijuusha (定住者) Este tipo de permiso de residencia es otorgado a personas descendientes o relacionadas legalmente con descendientes japonés, o a personas que por algún motivo su solicitud fue considerado como motivo especial para residir. Nihonjin no haigusha (日本人の配偶者) Este es un permiso de residencia que básicamente le es otorgado al cónyuge o hijo de un ciudadano japonés. Eijuusha no haigusha (永住者の配偶者) Este tipo de permiso de residencia le es otorgado a las esposas e hijos de los extranjeros que recibieron el permiso de residencia permanente de Japón. EL CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD NO GARANTIZA LA EMISIÓN INMEDIATA DEL VISADO: Cuando la oficina de inmigración de Japón encuentra que su solicitud califica para un tipo de visado o permiso de residencia, le entregara un "certificado de elegibilidad” el cual deberá ser presentado al solicitar su permiso de residencia (visa) en la embajada de Japón en su país de residencia. El certificado de elegibilidad es uno de los documentos necesarios para facilitar los procesos de calificación en las embajadas de Japón en el extranjero, se debe tomar en cuenta que, aun presentando el certificado de elegibilidad, su solicitud podría ser denegada por diferentes motivos. ¿Por qué se entrega el certificado de elegibilidad a la embajada japonesa? En las embajadas japonesas existen 2 formas de solicitar el permiso de residencia para Japón: - Una forma de realizar su solicitud es presentando todos los documentos solicitados para tal permiso de residencia en Japón sin el certificado de elegibilidad, en este caso los documentos requeridos por la embajada podrían ser más rigurosos. - La otra forma es presentado el certificado recibido en Japón, el cual facilitará los trámites en el proceso de verificación de solicitudes. Al entregar el certificado de elegibilidad a la embajada japonesa usted está indicando que su solicitud de residencia encuadra o califica dentro de los visados actualmente otorgados por el gobierno japonés. FECHA DE VENCIMIENTO: El certificado de elegibilidad al igual que los certificados que son entregados por las entidades gubernamentales de Japón, tienen una validez de 3 meses. Dentro de este periodo se deberá entregar el certificado de elegibilidad en la embajada japonesa de su país de residencia, en caso de ser aprobada su solicitud la embajada le indicará la fecha en la cual deberá salir de su país. Lamentablemente se ha visto personas que perdieron la oportunidad de ingresar a Japón habiendo calificado en todos los procesos, solo por recibir un mal consejo de personas sin conocimiento de trámites internacionales. Recuerde siempre consultar con especialistas en el área de tramites internacionales y tomar cuidado de los consejos de personas que sólo cuentan con conocimiento de tramites dentro de Japón. Por: Lic. Marcos Nakashima Daikei Consulting Telf. 03-6868-4200 consultoria@daikeicorporation.co.jp





