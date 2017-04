Declaración de Renta - Dos maneras de deducción por Gastos Médicos

Es época de la declaración de la renta para el pago del impuesto a la renta cuyo trámite se denomina "kakutei shinkoku”. Si la empresa (empleador) realiza debidamente el Ajuste de Fin de Año "nenmatsu chosei” sobre la base de la declaración jurada del empleador en realidad no es necesario que un trabajador tenga que molestarse en ir a la Oficina de Impuestos (zeimusho) para hacer esta Declaración. Solo aquellos que no tienen hecha la declaración de la carga familiar, los que se quedaron desempleados durante el año calendario (del 1 de enero a 31 de diciembre) o han tenido dos o más trabajos, los que han tenido nuevos miembros en la familia como carga familiar (nacimiento de un hijo o padres que venido del país de origen y se han asentado aquí), o los que han tenido gastos médicos por más de 100.000 yenes o han sufrido daños materiales considerables en la casa por alguna catástrofe natural, etc., deben realizar este trámite de Declaración de la Renta "kakutei shinkoku”, a fin de calcular el monto exacto que el trabajador debe pagar en concepto de Es época de la declaración de la renta para el pago del impuesto a la renta cuyo trámite se denomina "kakutei shinkoku”. Si la empresa (empleador) realiza debidamente el Ajuste de Fin de Año "nenmatsu chosei” sobre la base de la declaración jurada del empleador en realidad no es necesario que un trabajador tenga que molestarse en ir a la Oficina de Impuestos (zeimusho) para hacer esta Declaración. Solo aquellos que no tienen hecha la declaración de la carga familiar, los que se quedaron desempleados durante el año calendario (del 1 de enero a 31 de diciembre) o han tenido dos o más trabajos, los que han tenido nuevos miembros en la familia como carga familiar (nacimiento de un hijo o padres que venido del país de origen y se han asentado aquí), o los que han tenido gastos médicos por más de 100.000 yenes o han sufrido daños materiales considerables en la casa por alguna catástrofe natural, etc., deben realizar este trámite de Declaración de la Renta "kakutei shinkoku”, a fin de calcular el monto exacto que el trabajador debe pagar en concepto de Impuesto a la Renta "shotokuzei”.

Como se recalca, los impuestos no son para ser devueltos sino que las devoluciones son una consecuencia de los cálculos que se realizan en base a las diversas deducciones de las que el contribuyente puede beneficiarse en cada caso. Además de las deducciones básicas, por carga familiar, por daños por desastres naturales, por pagos a la seguridad social (salud y jubilación), por pago de crédito hipotecario (durante 10 años), etc.; está la de los gastos médicos que por los ingresos del año 2016 se aplica el criterio de que todo lo que supere los 100.000 yenes al año o el equivalente al 5% del ingreso anual, puede ser deducible. Si el titular tiene un ingreso menor a 2 millones de yenes al año, puede deducir igual aunque no supere los 100.000 yenes. Hay que llenar un formulario para ese efecto y adjuntar todos los recibos del hospital, de los medicamentos recetados como los comprados en la farmacia por automedicación, etc. Cabe señalar que si son varios los miembros de la familia, pueden juntar todos los gastos de cada uno y deducirlo del que tiene mayor ingreso para aminorar la carga tributaria. Eso sí, si uno ya lo ha hecho, otro de la misma unidad familiar no puede deducir esos gastos. Los recibos que hay que adjuntar deben ser originales, no copias. Los gastos de un chequeo médico de rutina, las de estética y belleza, compra de lentes, etc. no pueden ser incluidos, aunque lo recomendable es que verifiquen bien los conceptos que son objeto de deducción en la página web de la Dirección de Impuestos (Web: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm). En esta web (solo en japonés) se especifica los gastos deducibles y se señala los casos por embarazo y parto, tratamiento dental e internación (a veces los gastos anexos como la compra de ropa de cama, traslado, etc. pueden también ser objeto de deducción). Por ejemplo, si han tenido gastos de tratamiento médico por un accidente laboral o de tránsito, pero si luego el seguro de siniestro laboral "rosai hoken” o del vehículo propio o del contrario, ha pagado parte o la totalidad de la misma, desde luego ya no pueden ser objeto de esta deducción.

Y desde la declaración del año próximo (2018) por los ingresos de este año 2017, entrará en vigencia una deducción optativa llamada "self medication kojo” donde el contribuyente podrá deducir la compra de determinados medicamentos adquiridos en la farmacia señalados para tal fin. Desde antigripales, digestivos y otros remedios que tengan la etiqueta de "self medication (セルフメディケーション(税控除対象))podrán ser objeto de esta deducción. Es lo que supere los 12.000 yenes hasta un máximo de 100.000 yenes (de hecho, sería 88.000 yenes pues se descuenta los 12.000 yenes); sin embargo, el que opte por esta modalidad no podrá beneficiarse con la deducción por gastos médicos "iryohi kojo” ya existente y explicado párrafos arriba.

Según señalan los expertos y la misma burocracia competente, esta modalidad es para aquellos que no van mucho al médico ni necesitan tratamientos pero que tienen gastos por medicamentos no recetados que adquieren en las farmacias del barrio. Se aclara que no todo lo que se vende en las farmacias es objetos de este beneficio. Tiene que tener el logo respectivo (ver figura), caso contrario no es objeto de esta deducción. Pueden bajar un formulario o simplemente pegar en una hoja común de manera cronológica los recibos de esas compras.

Es época de hacer la declaración de la renta y se supone que ya muchos conocen la manera adecuada de hacerlo. Cada vez son más rigurosos los controles para la deducción por carga familiar de los que están en el exterior y reciben una manutención desde Japón a través de una remesa. No hay que olvidar que existen criterios y procedimientos más exhaustivos que se aplican para el reconocimiento de esta deducción. Tampoco, deben olvidar que tienen que adjuntar en la declaración la copia de la tarjeta MY NUMBER, por lo que si entre hermanos que residen en Japón todos deducen la carga familiar por los familiares que están en el Perú, el ágil cruce de información detecta de inmediato esta irregularidad o ilicitud.



Self Medication控除http://www.jfsmi.jp/lp/tax/

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

Web Latin-a, tema impuestoshttp://www.latin-a.com/index.php?action=FrontPage



Por: Lic. Alberto Matsumoto www.ideamatsu.com