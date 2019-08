home anterior siguiente

Día de la Montaña (Yama no hi 山の日) Por: Revista Latina | en: Japónica y Turismo | el: 11.08.19

El 11 de agosto es feriado nacional en Japón porque se celebra Yama no hi. Se estableció bajo la Ley de días festivos modificados que entró en vigor el 1 de enero de 2016 y tiene como objetivo "agradecer los beneficios que las montañas brindan”. El 11 de agosto es feriado nacional en Japón porque se celebra Yama no hi. Se estableció bajo la Ley de días festivos modificados que entró en vigor el 1 de enero de 2016 y tiene como objetivo "agradecer los beneficios que las montañas brindan”. La razón para la adopción del 11 de agosto es que, si escribe el número "11" junto al carácter chino "八” (hachi) u 8, semejan dos árboles parados al pie de la montaña. Existe una leyenda urbana que relaciona el establecimiento del día de la montaña con el trágico accidente del vuelo 123 de Japan Airlines (JAL 123/JL 123), un vuelo comercial entre el Aeropuerto Internacional de Haneda (Tokio) y el aeropuerto de Itami (Hyogo). El 12 de agosto de 1985 el Boeing 747SR que cubría esa ruta, registrado como JA8119, colisionó 44 minutos después del despegue en lo alto del monte Takamagahara ubicado en Gunma, a 100 km de Tokio, debido a una descompresión. El lugar del impacto fue renombrado posteriormente como Osutaka O`ne. Este trágico suceso permanece en la historia como el mayor desastre aéreo con un solo avión involucrado y el segundo en accidentes de aviación de todos los tiempos, después de la colisión de 1977 en Tenerife y excluyendo los atentados del 11 de septiembre de 2001 (ya que estos son ataques terroristas, no accidentes). En este accidente fallecieron 520 personas, 15 miembros de la tripulación y 505 de los 509 pasajeros murieron (incluyendo al famoso cantante Kyu Sakamoto intérprete de "Sukiyaki”). Los sobrevivientes fueron cuatro mujeres: Yumi Ochiai, una azafata de JAL fuera de servicio, de 25 años de edad, que estaba atrapada entre los asientos; Hiroko Yoshizaki de 34 años y su hija Mikiko de 8 años Mikiko, quienes estaban atrapadas en una sección intacta del fuselaje; y una niña de 12 años llamada Keiko Kawakami que fue hallada sentada en la rama alta de un árbol. Este fue el desastre aéreo más grave de 1985 y el peor en la historia de la aviación con solo una aeronave implicada. Fuente: Wikipedia



