Cursos gratuitos de capacitación, una buena alternativa

Hace algún tiempo, para ser exactos en la edición No. 79 de Revista Latin-a, hablamos sobre los "Cursos de Capacitación para Promover el Empleo Estable para Residentes Extranjeros" (Gaikokujin shuuroo-teichaku shien kensuu 外国人就労・定着支援研修), que aún se vienen realizando en diferentes ciudades del país. Como lo informamos en aquella oportunidad, estos cursos se iniciaron en el año 2009 bajo el nombre de Nikkei-jin shuuroo jyunbi kenshuu 日系人就労準備研修 (Curso de Capacitación de Preparación Laboral para Descendientes de Japoneses), como parte de una medida que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (Kosei Roodoo sho), puso en marcha a fin de brindar ayuda a los trabajadores nikkei tras la crisis económica (Keizai kiki); los mismos que a partir del 2015 cambiaron al nombre actual convirtiéndose en un beneficio para todos los extranjeros.

visitamos nuevamente el local donde se dictan los cursos en la ciudad de Sakai siendo recibidos nuevamente por la Srta. Natsumi Mizuno, funcionaria de JICE (Japan International Cooperation Center) entidad encargada de la realización de dichos cursos, quien nos explicó que la cantidad total de personas que se beneficiaron de los "Cursos de Preparación de Empleo para Nikkeis" realizados del 2009 a 2014 y de los "Cursos de Capacitación para Promover el Empleo Estable para Residentes Extranjeros" realizados del 2015 hasta noviembre del 2016; fue de 34,713, de las cuales 24.908 personas (71,8%) fueron latinoamericanos provenientes de Argentina, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Jamaica, Chile, República Dominicana, Mancomunidad de Dominica, Trinidad y Tobago, Nicaragua, Panamá, Bahamas, Paraguay, Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Honduras y México.

Y es que estos cursos pueden ser una buena alternativa para aquellas personas que deseen elevar su conocimiento del idioma japonés y por ende mejorar su calidad de vida en este país, como es el caso de la peruana Silvia Morioka, quien reside en Japón desde hace 25 años: "Estoy muy contenta con la oportunidad, de agosto a noviembre del año pasado hice el curso de japonés nivel 3 y me fue excelente, por primera vez pude estudiar a conciencia el idioma japonés, los profesores se dedicaron bastante a enseñarnos y a corregirnos esas palabritas que se nos dificulta a los extranjeros. Dejé el trabajo en fábrica porque quería hacer algo diferente, es así como se me presentó la oportunidad de trabajar en cuidando ancianos, es por eso que actualmente estoy realizando el curso de Kaigo (curso de asistencia para adultos mayores) que empezó en noviembre pasado. Este curso me ayuda mucho a poder comunicarme mejor con las personas a las que cuido ya que se nos enseña además de vocabulario básico utilizado en la asistencia de ancianos, a expresarnos adecuadamente y a saber dar la atención necesaria. Me gusta mi trabajo, creo que es una tarea muy noble, me da mucha satisfacción ver en la cara de las personas que cuido la gratitud y el reconocimiento a mi trabajo, y aunque no es fácil, siempre hay algo nuevo que aprender. Sería bueno que más personas se animen a realizar este curso que les servirá mucho pues es inevitable que todos lleguemos a viejos algún día, creo que a través de este curso podremos ir aprendiendo desde ahora sobre esa etapa de la vida que en algún momento nos tocará vivir. No se cierren en la idea de que por trabajar en fábrica no vale la pena intentarlo o que este curso solo les serviría si trabajan en este campo, particularmente ambos cursos me han ayudado mucho a elevar mi nivel de japonés facilitando mi vida cotidiana”.

Por su parte la Srta. Mizuno quien tiene a su cargo la realización de los cursos en las prefecturas de Shiga, Osaka y Hiroshima, nos explica: "Actualmente en la prefectura de Osaka estamos realizando dos cursos, uno en la ciudad de Osaka y el otro aquí en Sakai, ambos son de Kaigo que empezaron en noviembre pasado y finalizarán el próximo 21 de febrero. Mientras que en Shiga e Hiroshima estamos realizando cursos básicos del idioma japonés. Creo que estos cursos y todos los demás que se realizan en las diferentes prefecturas pueden ser de mucha utilidad para los extranjeros, ya sea para trabajar en el campo de Kaigo o para elevar su nivel de japonés y lograr un mejor desenvolvimiento en su trabajo actual. He podido ver que algunas personas que asisten a nuestros cursos tienen problemas en sus centros laborales debido a que no se pueden comunicar bien porque su nivel de japonés es insuficiente, lo cual conlleva incluso a situaciones de mal entendimiento que muchas veces afecta su interrelación con sus jefes o compañeros, o a sentir frustración por no poder expresar lo que piensan y sienten; creo que estos cursos también les pueden ayudar a superar este tipo de problemas y por ende a sentirse mejor”

En definitiva, si de alternativas de trabajo se trata, los cursos de Kaigo pueden ser una muy buena pues se dice que en este país, hay muchos puestos de trabajo para el cuidado de ancianos, tendencia que según dicen los entendidos irá en aumento, lo cual suena muy lógico si tenemos en cuenta que según la lista publicada en el 2015 por la Organización Mundial de la Salud sobre los países con más esperanza de vida, Japón ocupa el primer puesto, mientras que cifras oficiales dan cuenta que al 1 de octubre de 2015 la población total de Japón era de 127.110.000 personas, de las cuales 33.920.000 (el 26,7%) eran mayores de 65 años. Algo que al parecer el peruano Hugo Solis, quien reside en el país desde hace 15 años, ha entendido muy bien: "Me enteré de este curso de Kaigo en una visita que hice a las oficinas de Hello Work y estoy contento de haberme inscrito, es muy bueno, las maestras son de primer nivel, muy exigentes y serías, muy profesionales, como debe ser. En este curso se abarca dos partes, en una se enseña vocabulario y frases que se utilizan en Kaigo y en la otra gramática y conversación del idioma japonés, pues el objetivo es que el alumno aprenda a desenvolverse dentro y fuera del mundo del Kaigo. Actualmente trabajo en una fábrica de placas para paneles solares, saliendo de trabajar vengo a estudiar 4 días a la semana de 6 a 9 pm, es cansado pero vale la pena porque estoy aprendido mucho, además sé que tendré más oportunidades de trabajo pues tengo entendido que debido a la gran cantidad de personas ancianas que tiene este país hay mucho trabajo de Kaigo. Creo que estos cursos realmente son una muy buena oportunidad para nosotros por eso me apena ver que los latinos no los aprovechen más, por ejemplo en mi curso solo somos dos, una cifra muy mínima si tenemos en cuenta la cantidad de latinos que residimos en la prefectura de Osaka”.

En referencia a la poca participación de latinos en el actual curso de Kaigo, la Srta Mizuno comenta: "Muchos latinos que vienen al curso tienen trabajo o están muy ocupados porque tienen que atender a sus familias y a veces no logran continuar asistiendo, lo cual me apena porque veo que ellos piensan que ya no pueden continuar. Quiero decirles que nosotros, los encargados de los cursos, entendemos que están ocupados por eso no deben preocuparse, lo importante es que participen, que traten de aprovechar esta oportunidad aunque a veces sientan que es difícil o se les dificulte el aprendizaje, piensen que participar les ayudará a mejorar en todo y que puede ser también un escape a la rutina. Los invito a participar con mucho ánimo sin sentirse presionados, pensando que lo poco o mucho que puedan aprender les ayudará a mejorar”

Cabe señalar que a los cursos gratuitos de capacitación pueden acceder los extranjeros que posean visa de largo periodo, visa de residencia permanente, cónyuge de descendiente de japonés, cónyuge de japonés. También pueden acceder las personas con nacionalidad japonesa que poseen raíces extranjeras y que no dominan bien el idioma japonés. En cuanto a la edad, es a partir de los 16 años de edad (o que están por cumplirlos), y no hay límite de edad establecido. El alumno no tiene que pagar ni por las clases ni por los textos, pero debe asumir sus costos de transporte. Todos los alumnos son evaluados antes de iniciar el curso a fin de conocer su nivel de conocimiento del idioma japonés. Los horarios, días, número de horas y periodo de las clases, varían dependiendo de la ciudad, y la solicitud se debe realizar a través de las oficinas de empleo Hello Work. Los tipos de cursos que se dictan son: cursos básicos para el aprendizaje del idioma japonés nivel 1, 2 y 3, cursos de preparación para el examen de conocimiento del idioma japonés (nihongo nooryoku shiken), cursos de especialización, cursos de preparación para un empleo estable, curso de preparación para la formación laboral y curso de especialización para el cuidado de personas (kaigo).

Además de enseñarse el idioma japonés, se enseña conocimientos básicos que todo trabajador debe conocer como por ejemplo, derechos y deberes laborales, sistema de seguros, como llenar un currículo, cómo comportarse en una entrevista de trabajo, entre otros. Además, dependiendo del curso, también se realizan visitas a centros laborales o se invita a extranjeros que han recibido el curso y que se encuentran trabajando para que compartan sus experiencias laborales con los alumnos.

Cabe señalar que todos los cursos se dictan en idioma japonés pero los textos que se utilizan y se entregan gratuitamente a los estudiantes han sido especialmente preparados para estos cursos. En el caso de los textos para curso básico se han impreso traducciones al español, portugués, inglés, chino, tailandés, tagalo, indonesio, vietnamita y camboyano; mientras que en el caso de los textos de Kaigo aunque solo hay versiones en japonés e inglés, se han preparado separatas con traducciones al español, portugués y chino que se van entregando conforme avanza el curso.

La realización de los cursos hasta el presente año fiscal que termina en marzo próximo ha sido encargada a JICE por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, organismo que decidirá si estos continuarán realizándose a partir de abril.