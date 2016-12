Cómo disfrutar de un relajante Ofuro en casa

Por: Revista Latina | en: Japónica y Turismo | el: 15.12.16





Desde tiempos antiguos los japoneses gustan mucho del ofuro (baño caliente). Esta costumbre que data de tiempos remotos persiste hasta nuestros días haciendose cada vez más agradable y al alcanse de todos. Actualmente podemos encontrar ofuros públicos en cualquier barrio por más pequeño que este sea, existen zonas en las que podemos encontrar diversos tipos de ofuros como: onsen (aguas termales), rotenburo (aguas termales al aire libre), ashiyu (baño caliente para los pies); en fin, existen una gran variedad de los que podemos disfrutar en los llamados suuppa sento o kenko lando (centros que ofrecen diversos tipos de ofuros y servicios para el cuidado de salud y el cuerpo), pero en esta oportunidad quiero darles algunas ideas para que puedan disfrutar en la tranquilidad de su casa de un relajante, saludable y embellecedor ofuro Para lograr un reconfortante y relajante ofuro es recomendable que el agua tenga una temperatura entr los 38 y 40 grados centígrados y que se permanezca en el de 20 a 30 minutos y si es antes de ir a la cama, mucho mejor. Aunque en los días fríos son muchas las personas que prefieren elevar la temperatura del agua, lo mejor es tomar un baño tibio y por largo tiempo para calentar el cuerpo lentamente. Agregando sales de baño conseguiremos disfrutar mejor del ofuro pues estas evitan el ardor que puede producir el agua caliente en una piel sensible manteniéndola a una temperatura ideal durante más tiempo. Además, las sales ayudan a que la piel no se reseque y dependiendo del color y aroma podemos conseguir diferentes tipos de efectos relajantes y aliviantes. Las hay desde las que quitan el cansancio, contrarestan la sequedad de la piel, en fin existen sales para diferentes fines. Pueden escoger una de acuerdo a su gusto y necesidad. Otro producto ideal son los aceites para baño pues su color y aroma inundaran la tina haciendo que el baño sea mucho más delicioso y relajante. Durante el solsticio de invierno (22 diciembre aproximadamente), se acostumbra colocar en el ofuro tabletas efervecentes con aromas a frutas, esta costumbre además de permitirnos disfutar de un fresco y delicioso perfume es saludable porque calienta nuestro cuerpo ayudándonos a tener más defenzas ante un posible resfriado. Otra costumbre también es que el 5 de mayo (día del niño o kodomo no hi) se llena el ofuro y se le coloca shobu (hojas de lirio) para bañar a los niños para que estén saludables y librarlos de los males. Últimamente se ha puesto de moda lo que llamamos hanshin-yoku pues se dice que es muy bueno para el cuerpo y la salud. Este baño consiste en calentar el cuerpo de la cintura para abajo, de esta manera evitamos acelerar el corazón pudiendo permanecer en el durante mucho más tiempo ayudando a la transpiración y por ende eliminación de toxinas; además ya que tenemos medio cuerpo libre podemos colocar la tapa al ofuro y utilizarla como mesa para leer nuestro libro favorito, escuchar música o realizar cualquier otra actividad de nuestro gusto. Ideal para lograr un ambiente de descanzo y relajación. Otra opción para disfrutar de los beneficios de un ofuro en casa seria Ashi yu, consite en calentar los pies, aunque se venden algunas máquinas especiales para este tipo de ofuro, en casa con un recipiente grande y agua caliente será suficiente. Depositar en un recipiente agua caliente (42 grados) y meter los pies hasta la altura de las pantorillas, ir agregando agua caliente gradulmente para mantener la temperatura. Este tipo de ofuro no solo es ideal para quienes tomar un baño de agua caliente prolongado les ocaciona mareos, sino que además con el podemos calentar todo el cuerpo y lo podemos realizar mientras vemos la televisión, verán que es muy relajante y divertido. Hacer ofuro no solo ayuda a prevenir que nuestro cuerpo se enfríe (hiesho) sino que además es saludable, embellecedor y sobre todo relajante. Les recomiendo que no dejen de tomarlo. Preparense un ofuro de acuerdo a su necesidad y disfrútenlo. Por: Mika Ono