A tener en cuenta para fin de año

Por: Revista Latina | en: Asistencia al Extranjero | el: 07.12.16 | Imprimir



En Japón, al final de año y principios del nuevo año, algunos servicios no se pueden utilizar normalmente. Para no entrar en apuros y evitar que se nos presente tal situación, debemos revisar las informaciones necesarias para la vida cotidiana que publican los municipios y entidades gubernamentales, tener en cuenta que los municipios también cierran por esos días. En Japón, al final de año y principios del nuevo año, algunos servicios no se pueden utilizar normalmente. Para no entrar en apuros y evitar que se nos presente tal situación, debemos revisar las informaciones necesarias para la vida cotidiana que publican los municipios y entidades gubernamentales, tener en cuenta que los municipios también cierran por esos días.

Una de las informaciones importantes para estos días es la referente al recojo de la basura, es recomendable averiguar cuál es el último día del año y el primer día del nuevo año en que se podrá votar la basura en la zona donde vive. También es recomendable averiguar dónde se encuentra la oficina de la compañía de luz, gas y agua de su jurisdicción, ya que le será de utilidad en caso ocurriera algún problema durante estos días.

Asimismo, es conveniente obtener información de los hospitales que atienden en fines y comienzo de año, por si se presentará una emergencia, recuerde que el número de emergencia para llamar a la ambulancia o bomberos es el 119. Recuerde además que los bancos están cerrados y que aunque los cajeros automáticos ubicados en bancos y tiendas de conveniencia atienden, sus horarios suelen ser cortos. Mientras que aunque la oficina de correos atiende, el periodo de servicio de las ventanillas varía por lo que es recomendable averiguar.

Es importante también obtener información sobre los medios de transporte, averigüe el horario de trenes y autobuses. Las personas que tienen planes de viajar, necesitarán planear el día de viaje o la ruta porque por estas fechas suelen estar muy congestionadas.

Las personas que van a dejar sus casas desocupadas por motivo de viaje, deben tener cuidado con la seguridad, además es recomendable cerrar las llaves de los servicios, especialmente la del gas ya que en esta época, debido a que el clima es seco, fácilmente se producen incendios, le recomendamos informarse sobre el sistema de alarma de incendios y tenga mucho cuidado con el manejo del fuego.





Las personas que van a dejar sus casas desocupadas por motivo de viaje, deben tener cuidado con la seguridad, además es recomendable cerrar las llaves de los servicios, especialmente la del gas ya que en esta época, debido a que el clima es seco, fácilmente se producen incendios, le recomendamos informarse sobre el sistema de alarma de incendios y tenga mucho cuidado con el manejo del fuego.