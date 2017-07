Boletín de Noticias

Se informa a los miembros de la comunidad peruana que el viernes 31 de diciembre 2010 y el lunes 03 de enero 2011 no se atenderá al público en el Consulado General del Perú en Tokio debido a que por motivos de fin de año la administración del edifico, en donde se encuentra el consulado, no abrirá ...

Consulado General del Perú en Tokio Consulado General del Perú en Tokio Se informa a los miembros de la comunidad peruana que el viernes 31 de diciembre 2010 y el lunes 03 de enero 2011 no se atenderá al público en el Consulado General del Perú en Tokio debido a que por motivos de fin de año la administración del edifico, en donde se encuentra el consulado, no abrirá ... completo....

Aspectos Legales sobre la violencia doméstica en Japón

Por: Revista Latina | en: Temas Legales | el: 09.12.10 | Imprimir