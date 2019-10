¿Qué hacer en caso de Tifón? Por: Revista Latina | en: prevención desastres | el: 29.09.19 | Imprimir

Entre junio y octubre, llegan a Japón los tifones (Taifu 台風) , produciendo fuertes vientos y lluvias torrenciales que pueden causar deslizamientos de tierra e inundaciones, mareas altas e incluso daños humanos por los objetos que eleva el fuerte viento.

Los tifones son manifestaciones de baja presión atmosférica que se originan en el Mar de China Meridional y parte del Océano Pacífico. La media de la presión atmosférica en la zona de Japón es de 1013 hPa (hectopascal), pero la presión atmosférica baja ante la aproximación de un tifón. Los vientos y las lluvias se intensifican más conforme va bajando la presión atmosférica.

En la zona de Japón los vientos de un tifón se mueven en sentido contrario a las agujas del reloj. Por ello, sumados a los propios vientos que mueven el tifón, la fuerza del viento es más potente a la derecha de la parte delantera del tifón que a la izquierda.

El alcance de los daños puede variar bastante según la dirección de la marcha, así que manténgase alerta con los pronósticos del tiempo al aproximarse un tifón. Al mismo tiempo deberá estar atento a la marea alta en la costa causada por la presión baja que hace subir el nivel del mar y los fuertes vientos.

El nivel del mar sube un centímetro si la presión atmosférica baja un hectopascal e igualmente la velocidad del viento hace subir el nivel del mar en proporción a la segunda potencia de la velocidad. Además, si la llegada de un tifón coincide con la marea alta, podría causar un serio daño. Por eso no se acerque al mar si se aproxima un tifón.

Sobre el tamaño y la fuerza del tifón: La Agencia Meteorológica de Japón, como una guía para medir la fuerza aproximada del tifón, utiliza la siguiente tabla para representar el tamaño y la fuerza y basándose en la velocidad del viento (promedio 10 minutos).

Clasificación de la categoría de fuerza del tifón: Fuerte (tsuyoi 強い) vientos de más de 33 m/s, menos de 44 m/s Bastante fuerte (hijyo ni tsuyoi 非常に強い) vientos de más de 44 m/s, menos de 54 m/s Extremadamente fuerte (mooretsu na 猛烈な) vientos de más de 54 m/s

Clasificación del tamaño del tifón: Grande (oogata 大型) Más de 500 km, menos de 800 km de radio Ultra-grande (choo oogata 超大型) Más de 800 km de radio Grado Radio con velocidad del viento de 15 m/s o más

El "tamaño” se clasifica en base al radio de la zona de fuerte viento (velocidad del viento de 15m/s o más) y la "fuerza” se clasifica de acuerdo a la velocidad máxima del viento. Además, al área en la que se encuentran vientos con una velocidad de más de 25 m/s, se le llama área de tormenta (boofuu-iki 暴風域).

Recomendaciones: - Al acercase un tifón, manténganse informados a través de la radio o televisión. - Guardar en casa los objetos que con el viento pueden desplazarse y asegura bien puertas y ventanas. chuijou 注意報 ( prevención keijou 警報 (emergencia o alarma) . Sí la zona donde se encuentran fuera calificada como keijou (emergencia) , evitar salir de casa a menos que se de la orden de evacuación (hinan) - Durante la información meteorológica aparecerán las palabras. Sí la zona donde se encuentran fuera calificada como, evitar salir de casa a menos que se de la - Debido a que puede haber corte de fluido eléctrico, tener a mano una linterna y una radio portátil. - Preparar y tener a la mano una mochila de emergencia con agua para beber, alimentos no perecibles, ropa, documentos y lo más indispensable. - En caso de desastre o alarma se toman medidas para proteger a los estudiantes. Los padres deberán informarse a través de la televisión o radio de la situación meteorológica o llamando por teléfono al 177 . *En las zonas declaradas en alarma (keijou) los niños no podrán asistir a la escuela hasta que ésta pase. Si la situación se prolonga, las clases se suspenderán.

En caso de Inundaciones (Kouzui) Si reciben un aviso de que hay peligro de inundación - Guardar agua potable en tinas, recipientes limpios, y en diversos envases; pues se puede interrumpir el servicio de agua potable. - Si nos vemos obligados a abandonar la casa, y tienemos tiempo, trasladar los objetos más esenciales a un terreno seguro. Llenar los tanques de combustible para impedir que floten y se los lleve la corriente. - Trasladarse a una zona segura antes de que el agua de la inundación interrumpa el acceso. Durante la inundación - Evitar las zonas propensas a inundaciones repentinas. - No cruzar a pie una corriente donde el agua sobrepase nuestras rodillas. - No intentar manejar por una carretera inundada, es posible quedar aislado o atrapado. No siempre se puede estimar la profundidad del agua.

Después de la inundación - No comer alimentos frescos que hayan estado en contacto con aguas de la inundación - Beber solo agua hervida. El agua de los pozos debe ser examinada o analizada antes de ser bebida. - En los refugios (hinan basho) se puede obtener alimentos, ropa y abrigo, lugar de descanso, y recibir los primeros auxilios. - No visitar las zonas en las que haya ocurrido un desastre porque podemos dificultar tareas de rescates u otras operaciones de emergencia. - No manipular ni tocar artefactos eléctricos en zonas inundadas, se deben examinar y secar antes de usar. - Para ingresar a las viviendas o edificios, usar linternas de pilas, no faroles o antorchas, ya que en su interior puede haber materiales combustibles. - Informar a las autoridades pertinentes acerca de las líneas de servicio públicos que estén dañadas. Fuente: " Guía de prevención ante cualquier desastre", publicada por Comunidad Latina Hyogo (HLC)





