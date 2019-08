Última información sobre el tifón No. 10 Por: Revista Latina | en: prevención desastres | el: 14.08.19 | Imprimir

El gran tifón No. 10 avanza hacia el norte generando tormentas en una parte del sur de Kyushu, y se espera que aterrice en el oeste de Japón el 15 y atraviese. El gran tifón No. 10 avanza hacia el norte generando tormentas en una parte del sur de Kyushu, y se espera que aterrice en el oeste de Japón el 15 y atraviese. En Shikoku y otros lugares, existe el riesgo de que se registren lluvias récord que exceda los 1.200 mm. Las autoridades recomiendan tener cuidado con los desastres de tierra y arena, inundaciones de ríos, tormentas y olas altas; además piden a la población estar atenta a las posibles órdenes de evacuación y evacuar a un lugar seguro a la brevedad posible. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el gran tifón No. 10 se desplaza a una velocidad de 20 km por hora. La presión atmosférica en el centro es de 965 hectopascales, la velocidad máxima del viento es de 30 m/s, la velocidad máxima instantánea del viento es de 40 m/s.

El tifón continuo hacia el norte, acercándose a Kyushu y Shikoku, y se espera que aterrice en territorio japonés mañana 15 para atravesar la zona oeste de Japón. Se espera que la cantidad de lluvia que caerá en 24 horas hasta la tarde de mañana jueves 15 sea ​​la siguiente: ▽ 1000 mm en Shikoku ▽ 700 mm en Tokai ▽ 500 mm en Kinki y el norte de Kyushu ▽ 400 mm en el sur de Kyushu Después de eso, se espera que sea de 300 a 500 mm en Kinki y Tokai, y de 300 a 400 mm en Shikoku desde la tarde hasta la noche de mañana. Existe el riesgo de que sea una lluvia récord de más de 1200 mm en muchos lugares, puede haber fuertes lluvias incluso en áreas donde llueve poco como la región de Setouchi. Se espera que un fuerte viento sople principalmente en la costa oeste del Pacífico durante mañana 15, la velocidad máxima del viento será de: ▽ 30 metros en Shikoku ▽ 27 metros en el norte de Kyushu y el sur de Kyushu ▽ 25 metros en la región de Kinki y Chugoku ▽ 22 metros en Tokai y Hokuriku Etc. Se calcula que la velocidad máxima instantánea del viento sea de 35 a 40 metros. Mientras que la altura de las olas mañana 15 será de unos 10 metros en Shikoku, 9 metros en el norte de Kyushu y el sur de Kyushu, Kinki y Tokai. Además, dado que el 15 es un período de marea alta, existe el riesgo de tormentas e inundaciones en tierras bajas cerca de la costa. Las autoridades recomiendan tener cuidado con los deslizamientos de tierra, desborde de los ríos, las inundaciones de tierras bajas, las tormentas, las olas altas y las mareas de tormenta, y evacue a un lugar seguro antes de que la lluvia y los vientos se vuelvan violentos. Fuente: NHK



