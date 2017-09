home anterior

En Japón, el tercer lunes de septiembre es feriado porque se celebra Keirō no hi (敬老の日), o "Día del Respeto al Adulto Mayor", una festividad que tiene como finalidad brindar homenaje a las personas de la tercera edad y sensibilizar a la población sobre la importancia de la experiencia de estas personas que han servido a su sociedad durante muchos años. Para este año 2017 cae lunes 18.

Esta festividad fue instaurada en 1966 y se celebraba el día 15 de septiembre pero, desde el año 2003, se estableció su celebración para el tercer lunes de septiembre, que este año cae día 15.

Tradicionalmente, en Japón se respeta y venera a los ancianos, por ser quienes tienen más experiencia y por haber contribuido más que nadie a la construcción de la sociedad, sobre todo después de la segunda guerra mundial. Las ciudades suelen celebrar este día a los ancianos, especialmente a los mayores de 70 años. En algunos pueblos todavía se mantienen la tradición del "keirokai”, una ceremonia en las que los alumnos de las escuelas y la gente joven cantan y bailan, como parte de una celebración que incluye comida, té y dulces para agasajar a los adultos mayores.

El "Keiro no Hi” es una festividad muy importante en la cultura japonesa pues se trata de un día cargado de significado y mensaje para las nuevas generaciones, a las que se les transmite la importancia del respeto a los adultos mayores.



