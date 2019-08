El gran y fuerte tifón No. 10 se aproxima a la zona oeste de Japón Por: Revista Latina | en: prevención desastres | el: 10.08.19 | Imprimir

Debido al paso del gran y fuerte tifón No. 10 en las Islas Ogasawara, se registrarán fuertes vientos entre el domingo 11 y lunes 12, además se espera que el mar se torne feroz por lo que es necesario tomar estricta precaución por olas altas. Debido al paso del gran y fuerte tifón No. 10 en las Islas Ogasawara, se registrarán fuertes vientos entre el domingo 11 y lunes 12, además se espera que el mar se torne feroz por lo que es necesario tomar estricta precaución por olas altas. Es probable que el tifón No. 10 que tiene una presión central de 965 hPa con vientos en su centro de 35 m/s y ráfagas de vientos de hasta 50 m/s, se acerque a la zona oeste de Japón por el Océano Pacífico alrededor del miércoles 14, la Agencia Meteorológica de Japón ha pedido a la población prestar atención a la información más reciente. Debido al paso del tifón No. 10, en las costas oeste y este de Japón las olas aumentarán gradualmente con ondulaciones, lo cual será un peligro especialmente el día 12, por lo que es necesario prestar suficiente atención a las olas altas. Además, la Agencia Meteorológica de Japón está llamando la atención sobre la información más reciente porque existe el riesgo de que se acerque un tifón durante los diferentes festivales de Obon. Fuente: NHK



