¿Conoce el sistema KODOMO HYAKUTŌBAN NO IE? Por: Revista Latina | en: Hablando en japonés | el: 20.08.19 | Imprimir

Han visto alguna vez en la puerta de una casa particular, en las tiendas, en los puestos de gasolina, combini, etc.; una pegatina o póster con la siguiente inscripción Han visto alguna vez en la puerta de una casa particular, en las tiendas, en los puestos de gasolina, combini, etc.; una pegatina o póster con la siguiente inscripción こども110番(ばん)の家(いえ)(KODOMO HYAKUTŌBAN NO IE) que traducido literalmente al español sería "Casa para niños 110”. Este es un sistema organizado por PTA (Asociación de Padres y Profesores), gobiernos locales, etc. dependiendo del lugar, y tiene como finalidad brindar protección a los niños. Como sabemos en Japón el número de la policía es 110, todos los lugares que tienen este sticker que también lleva el número 110 unto a la palabra KODOMO (niño), indica que es un lugar al que los niños pueden acudir en caso de percibir algún peligro o necesitar ayuda. La casa, tienda, entre otros que tienen estas pegatinas o póster reciben al niño, lo protege y luego de escuchar lo sucedido, informarán a la policía; además se comunicará con la escuela y la familia del niño. En caso de ser necesario llamará a una ambulancia marcando el 119. El diseño de la pegatina y el nombre de este sistema difieren según los municipios o las entidades colaboradoras. Es importante que junto a su hijo verifique cuál es el diseño que de la pegatina o póster de su zona o ciudad. También es importante verificar los lugares que la tienen, especialmente en el camino a la escuela, el lugar donde suele jugar y el vecindario donde vive. Aunque conozcan este sistema, si no saben dónde está, no podrán actuar rápidamente en caso de emergencia. En caso de que su hijo entre apresurado a una casa del niño "こども110番(ばん)の家(いえ)” a pedir ayuda, sería bueno que pueda explicar la situación correctamente. Aquí les dejo el ejemplo de un diálogo entre el niño y la persona que le ayudará: Niño: たすけて!Tasukete!... ¡Socorro!

Adulto: どうしたの?Dōshita-no?....¿Qué te pasa?

Niño: 男(おとこ)の人(ひと)(女(おんな)の人(ひと))に、おいかけられた!Otoko no hito (onna no hito) ni oikakerareta!... ¡Un hombre (una mujer) me persigue! 男(おとこ)の人(ひと)(女(おんな)の人(ひと))に、うでを ひっぱられた! Otoko no hito (onna no hito) ni ude wo hipparareta!.... ¡Un hombre (una mujer) jaló mi brazo! 男(おとこ)の人(ひと)(女(おんな)の人(ひと))に、あそびに さそわれた!Otoko no hito (onna no hito) ni asobi ni sasowareta!... ¡Un hombre (una mujer) me invitó a jugar! Adulto: どこで? Doko de?....¿Dónde?

Niño: あそこの 道路(どうろ)で。 Asoko no dōro de. ...En aquella calle. 公園(こうえん)で。 Kōen de .... En el parque. Además, es muy importante poder decir su nombre (onamae お名前), nombre de la escuela (Gakko no namae 学校の名前) y de ser posible dar también el número de teléfono del padre o de la madre (父親または母親の電話番号 Chichioya mata wa hahaoya no denwabangō) Por: Naomi Fujito



