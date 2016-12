¿Afecta nuestra falta de dominio del idioma japonés en la educación de nuestros hijos?

Por: Revista Latina | en: Educación | el: 02.05.11 | Imprimir



Al respecto, Naomi Fujito con más de 11 años de experiencia como profesora intérprete de "Kodomo Tabunka Kyosei Sapoota”, un sistema de asistencia para niños extranjeros de la Prefectura de Hyogo, nos dice: "La mayoría de padres de niños latinos que asisten a la escuela japonesa enfrentan diversos problemas debido a que no dominan el idioma japonés. Uno de los problemas más comunes es que, debido a que no pueden leer los "avisos” (お知らせ oshirase) de la escuela, pierden la oportunidad de asistir y participar en las actividades escolares. Claro, algunos niños que leen el japonés de grados superiores pueden ayudar a sus padres, pero los niños de grados inferiores, primer a tercer año de primaria, no podrán leerlos ya que están escritos con kanjis que aún no han aprendido. Otro punto que he notado es que algunos niños sienten vergüenza de que sus padres vayan a la escuela porque no hablan japonés, algo muy lamentable y motivo por el cual no les informan sobre las actividades de la escuela. Creo que para vivir mejor en este país, es muy importante que tanto padres como hijos aprendan a leer y escribir el japonés, ya que, para que el niño pueda desarrollarse en la escuela japonesa, es indispensable la comunicación profesor, padres e hijo; así podremos conversar directamente con los maestros sin estar buscando a alguien que sirva de intérprete. Por otro lado, si el niño ve que sus padres se están esforzando para aprender el idioma japonés, se sentirá orgulloso y se dedicará a estudiar más. Los padres, inclusive yo, solemos exigir a nuestros hijos que estudien diciéndoles que es su deber; pero así como les exigimos debemos darles el ejemplo. Creo que es hora de ponernos a estudiar nosotros también”.

Por Roxana Ajipe Oshiro